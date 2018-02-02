Генменеджер "Айлендерс": "Я не буду обменивать Тавареса"

Генеральный менеджер "Айлендерс" Гарт Сноу заявил, что в его планы не входит обмен главной звезды клуба нападающего Джона Тавареса. Напомним, что контракт хоккеиста истекает 1 июля, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

– Я не буду обменивать Тавареса, – заявил Сноу.

На данный момент сторонеы не договорились о заключении нового соглашения. Ранее североамериканские СМИ сообщали, что "Айлендерс" может обменять Тавареса до дедлайна, 26 февраля, чтобы получить какую-нибудь компенсацию за игрока и не расставаться с ним бесплатно.

27-летний форвард играет за клуб из Нью-Йорка с 2009 года. За это время он записал на свой счет 594 (261+333) очка в 639 встречах регулярного чемпионата НХЛ.