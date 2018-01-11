Генменеджер "Аризоны": "Дюклер хотел уйти еще несколько лет назад"

Генеральный менеджер "Аризоны" Джон Чайка объяснил, почему клуб принял решение обменять нападающего Энтони Дюклера. Напомним, что ночью 22-летний игрок отправился в "Чикаго" в обмен на Рихарда Паника.

– Он хотел уйти еще несколько лет назад, когда команда была им недовольна, теперь игрок сам недоволен командой, – цитирует AP Чайку.

Напомним, что Дюклер выступает за "Койотс" с 2015 года. В этом сезоне он провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал всего 15 (9+6) очков. Сколько же очков было на его счету и в прошлом сезоне. За клуб он отыграл 172 встречи и записал на свой счет 34 гола и 40 передач.