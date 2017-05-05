Генеральный менеджер "Вегаса": "Шипачев будет так же полезен, как Радулов и Панарин"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи выразил надежду, что российский нападающий Вадим Шипачев сможет проявить себя в клубе. По его словам, это талантливый игрок. Напомним, Шипачев сменил СКА на "Вегас", подписав с новообразованным клубом НХЛ двухлетний контракт.

- Он очень мастеровитый плеймейкер. Полагаем, он будет очень полезен при розыгрыше большинства. Когда смотришь на то, как играют Панарин и Радулов в НХЛ, то веришь в то, что и Шипачев сможет здорово помочь нашей команде.

Конечно, когда строишь новую команду, то идешь на определенную авантюру и риск. Однако это всего лишь двухлетний контракт. Поэтому мы не будем на крючке, если тыкой ход не сработает. Однако мы уверены, что подписали очень талантливого игрока, который сходу будет полезен клубу.

Шипачев подписал контракт с "Лас-Вегасом"