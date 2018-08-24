Генеральный менеджер "Вегаса" находится в Санкт-Петербурге. Его клубу принадлежат права на Гусева

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи в данный момент находится в Санкт-Петербурге, наблюдая за матчем СКА – "Авангард" в рамках турнира имени Пучкова.

Макфи отказался называть цель своего визита в Санкт-Петербург и комментировать встречу с форвардом "Ак Барса" Владимиром Ткачевым в Риге днем ранее.

Напомним, за СКА выступает Никита Гусев, права на которого в НХЛ принадлежат именно "Голден Найтс". Но уже следующим летом Гусев получит за океаном статус неограниченно свободного агента.

Добавим, что в системе СКА выступает задрафтованный "Вегасом" во втором раунде драфта-2018 центрфорвард Иван Морозов. (Игорь ЕРОНКО)​

"Нельзя сказать, что я договорился с "Вегасом". Ткачев рассказал о встрече с Макфи