Генеральный менеджер "Рейнджерс": "Мы уже связывались с агентом Ковальчука"

Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон подтвердил слухи о том, что им интересен форвард СКА Илья Ковальчук. По его словам, клуб уже связывался с агентом 35-летнего нападающего Джеем Гроссманом.

Ранее сообщалось, что Ковальчук уже договорился о контракте с "Рейнджерс" на 6 миллионов долларов.

– Мы связывались с ним, – цитирует New York Post Гортона. – Стоит сказать, что в будущем мы еще раз рассмотрим этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше.

В этом сезоне всего Ковальчук провел 78 матчей, набрал 80 (42+38) очков и стал Олимпийским чемпионом в составе национальной сборной, которая выступала в статусе олимпийских атлетов из России. В Пхенчхане форвард отличился пятью шайбами и двумя голевыми передачами.

Переход может состояться 1 июля – в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.