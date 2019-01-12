Генеральный менеджер "Коламбуса" - о Бобровском: "Любой клуб хотел бы продлить с ним контракт"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен выразил желание продлить срок действующего контракта с российским голкипером команды Сергеем Бобровским.

– У нас в команде играет двукратный обладатель приза "Везина". Любой клуб хотел бы продлить контракт с таким игроком, - цитирует Кекалайнена официальный сайт НХЛ. - Моя позиция в этом плане не изменилась. Посмотрим, что получится. У него с нами контракт до окончания сезона. Рассчитываем, что он, если останется здесь до этого времени, а мы надеемся на это, будет играть на 100% и проявит свои лучшие качества ради команды и партнеров.

Ранее Бобровский был отстранен на игру с "Нэшвиллом" из-за нарушения внутренних правил клуба. Однако в пятницу он принял участие в тренировке команды.

Срок соглашения Бобровского с "Коламбусом" заканчивается следующим летом. В текущем сезоне вратарь провел 32 матча, в которых отразил 90,6% от общего числа нанесенных по его воротам бросков. В среднем, 30-летний россиянин пропускал по 2,87 шайбы за матч.