Генцел, Кутюрье, Ринне - звезды дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в Кубке Стэнли. Первой звездой был признан форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель, набравший 5 (4+1) очков в шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Филадельфии" (8:5, счет в серии - 4-2).

Второй звездой стал форвард "Флайерз" Шон Кутюрье, в активе которого 5 (3+2) баллов за результативность в проигранной встрече с "Пингвинз". Тройку лучших замкнул вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне, отразивший все 22 броска по своим воротам в игре с "Колорадо" (5:0, счет в серии - 4-2).