Гецлаф получил шайбой в лицо и не доиграл матч с "Каролиной"

Нападающий "Анахайма" Райан Гецлаф получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины", сообщает официальный Твиттер "Уток". Капитан покинул лед и не смог вернуться в игру.

На данный момент о сроках восстановления не сообщается. Из-за травм 32-летний хоккеист провел в этом сезоне 5 игр, в которых набрал 7 (1+6) очков.

Ryan Getzlaf's face can't feel good after that. pic.twitter.com/bgMc8mKlzM – Sportsnet (@Sportsnet) 29 октября 2017 г.