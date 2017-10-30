02:10 | Хоккей — НХЛ

Гецлаф получил шайбой в лицо и не доиграл матч с "Каролиной"


Нападающий "Анахайма" Райан Гецлаф получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины", сообщает официальный Твиттер "Уток". Капитан покинул лед и не смог вернуться в игру.

На данный момент о сроках восстановления не сообщается. Из-за травм 32-летний хоккеист провел в этом сезоне 5 игр, в которых набрал 7 (1+6) очков.

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Материалы других СМИ
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