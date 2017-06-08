Гавриков работает над получением рабочей визы в США

Российский защитник Владислав Гавриков близок к заключению контракта с "Коламбусом", сообщает The Columbus Dispatch. 21-летний хоккеист в данный момент работает над получением рабочей визы в США, чтобы заключить соглашение с клубом.

"Коламбус" выбрал хоккеиста под общим 159-м номером на драфте 2015 года. В КХЛ права на защитника принадлежат "Локомотиву". Ранее сообщалось, что их может выкупить СКА. В минувшем сезоне он провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков, а также записал на свой счет 5 (1+4) очка в 15 встречах плей-офф.