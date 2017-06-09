Гавриков полетит в США консультироваться с врачами "Коламбуса"

Как стало известно "СЭ", причина, по которой защитник "Локомотива" Владислав Гавриков оформляет визу в США, – визит к врачам "Коламбуса", которым он задрафтован, с целью консультаций и во избежание последствий травмы, полученной на чемпионате мира.

"Блю Джекетс" планируют ознакомить 21-летнего Гаврикова в ходе его поездки с городом и домашней ареной, познакомить с главным тренером Джоном Тортореллой и показать место в раздевалке, которое уже закреплено за ним.

"Мундиры" по-прежнему надеются заключить контракт с Гавриковым и готовы включить в соглашение так называемый AHL out clause, согласно которому его нельзя будет отправить в фарм-клуб, а также полные бонусы как плана А, так и плана B, в результате чего его кэп-хит составит 3,575 миллиона долларов.

Однако вероятность того, что я контракт будет подписан, невелика. Скорее всего, предстоящий сезон Гавриков проведет либо в СКА, либо в "Локомотиве", который готов повторить контрактное предложение армейцев. (Игорь ЕРОНКО)