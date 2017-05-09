Гавриков определится с будущим после ЧМ-2017

Агент защитника сборной России Владислава Гаврикова Дэн Милстейн заявил, что его клиент примет решение о том, где ему играть в следующем сезоне, только после чемпионат мира по хоккею-2017.

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен вылетит в Европу в конце недели. Он может провести переговоры с Гавриковым и Милстейном. "Коламбус" выбрал хоккеиста под общим 159-м номером на драфте 2015 года. В КХЛ права на защитника принадлежат "Локомотиву". Ранее сообщалось, что их может выкупить СКА.