Ганье не будет продлевать контракт с "Коламбусом" и хочет перейти в "Чикаго"

Руководство "Чикаго" ждет 1 июля, чтобы заключить контракт с нападающим Сэмом Ганье, сообщает The Athletic. 27-летний хоккеист минувший сезон провел в "Коламбусе", а через несколько дней станет неограниченно свободным агентом.

Отмечается, что сам хоккеист выразил заинтересованность в переходе в "Блэкхокс". По контракту с "Блю Джэкетс" он заработал всего 650 тысяч долларов за сезон. Ожидается, что "Чикаго" не сможет предложить хоккеисту большую зарплату.

В минувшем сезоне он сыграл в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 50 (18+32) очков, установив личный рекорд результативности в лиге. Всего в НХЛ на его счету 402 (142+260) очка в 696 встречах.