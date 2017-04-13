Галлан официально возглавил "Вегас"

Канадский специалист Жерар Галлан официально назначен на пост главного тренера "Вегаса", сообщает сайт клуба. "Голден Найтс" дебютирует в НХЛ со следующего сезона, а летом этого года для клуба будет проведен драфт расширения. В этом сезоне Галлан работал с "Флоридой", но был уволен после 22 матчей регулярного чемпионата.

– Стать первым наставником клуба – это большая честь, – сказал Галлан. – Я чрезвычайно благодарен руководству за такую возможность. В хоккейном сообществе существует большое волнение относительно всего, что происходит с "Вегасом". Рад быть частью команды. С нетерпением жду первых дней работы с руководством клуба.