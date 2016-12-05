Гальченюк выбыл из строя на неопределенный срок

Нападающий "Монреаля" Алекс Гальченюк прошел медицинское обследование, по итогам которого стало известно, что он выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела, информирует официальный сайт клуба. Врачи продолжат наблюдать за 22-летним форвардом, чтобы точнее оценить состояние игрока и сроки возвращения на лед. Напомним, что Гальченюк не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" (5:4 Б). Он покинул лед в третьем периоде. В 25 матчах этого сезона форвард набрал 23 (9+14) очка.