Гальченюк может стать игроком "Анахайма"

По информации The Score, "Анахайм" рассматривает возможность обмена с "Монреалем". "Утки" хотят заполучить центрфорварда Алекса Гальченюка после того, как капитан команды Райан Гецлаф выбыл на два месяца из-за травмы.

"Анахайм" лишился уже двух основных центральных нападающих – Райан Кеслер не успеет восстановиться раньше Рождества. В обмен "Хабс" могут попросить защитника Сами Ватанена. Отметим, что у финна и Гальченюка почти одинаковые суммы контрактов – 4,8 миллиона долларов у игрока обороны и 4,9 миллиона у форварда.

Также "Анахайм" может рассмотреть варианты с форвардом "Калгари" Сэмом Беннетом и Тайлером Бозаком из "Торонто".