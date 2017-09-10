Габриэль Ландескуг: "Варламов сможет вернуться на свой уровень"

Нападающий "Колорадо" Габриэль Ландескуг выразил уверенность в том, что российский вратарь Семен Варламов готов к предстоящему сезону. По словам форварда, голкипер находится в отличной форме, что позволит ему приносить "Эвеланш" победы.

– Кажется, что он готов к предстоящему сезону. Мне очень нравится такой Варламов, – приводит The Denver Post слова Ландескуга. – "Колорадо" хочет сыграть так же, как и в сезоне-2013/14, показать такой же уровень.

Не сомневаюсь, что Семен сможет вернуться на свой уровень, он покажет отличную игру. Хотим, чтобы у него было меньше травм. Этот Варламов сможет выигрывать матчи для команды. Но и мы должны помогать ему, хорошо играя в защите.