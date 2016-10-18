Габриэль Ландеског: "Приятно, что внес вклад в победу над "Питтсбургом"

Нападающий "Колорадо" Габриэль Ландеског рад, что стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (4:3 ОТ). При этом, по словам форварда, набранные очки важнее личных достижений.

- Самое главное, что мы взяли два очка, - приводит официальный сайт НХЛ слова Ландескога. - Приятно, что я внес свой вклад, но самое главное - это твое отношение к делу, внимание к мелочам, над которыми надо работать каждый день, подавая пример другим.