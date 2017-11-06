Габриэль Ландеског: "Обмен Дюшена - это цирк"

Капитан "Колорадо" Габриэль Ландеског высказался по поводу обмена одноклубника Мэтта Дюшена в "Оттаву". Клубы совершили сделку прямо во время матча "Колорадо" с "Айлендерс". Дюшен провел на площадке две смены в первом периоде, а затем из-за обмена ушел в раздевалку и больше на площадке не появился.

Дюшен был выбран "Колорадо" на драфте 2009 года под третьим номером. Он провел за клуб 586 матчей, в которых он набрал 428 (178+250) очков.

– В этой истории все было странно. С самого начала, – цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ. – Это какой-то цирк. Все закончилось по меньшей мере очень необычно. Не думал, что все произойдет именно так, однако я желаю Мэтту успеха.



Уверен, что для него это облегчение. Думаю, он доволен. Остальные ребята продолжают думать о команде и тех, кто остался. Деталей сделки я не знаю, но по большому счету она ничего нет меняет. Мы по-прежнему будем стремиться к победам, будем добиваться успеха с ребятами, которые играют за команду.