09:35 | Хоккей — НХЛ

Габриэль Ландеског: "Обмен Дюшена - это цирк"


Капитан "Колорадо" Габриэль Ландеског высказался по поводу обмена одноклубника Мэтта Дюшена в "Оттаву". Клубы совершили сделку прямо во время матча "Колорадо" с "Айлендерс". Дюшен провел на площадке две смены в первом периоде, а затем из-за обмена ушел в раздевалку и больше на площадке не появился.

 
Мэтт ДЮШЕН.Сделка, которую ждала вся НХЛ. "Колорадо" обменял Дюшена прямо во время матча

Дюшен был выбран "Колорадо" на драфте 2009 года под третьим номером. Он провел за клуб 586 матчей, в которых он набрал 428 (178+250) очков.

– В этой истории все было странно. С самого начала, – цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ. – Это какой-то цирк. Все закончилось по меньшей мере очень необычно. Не думал, что все произойдет именно так, однако я желаю Мэтту успеха.

Уверен, что для него это облегчение. Думаю, он доволен. Остальные ребята продолжают думать о команде и тех, кто остался. Деталей сделки я не знаю, но по большому счету она ничего нет меняет. Мы по-прежнему будем стремиться к победам, будем добиваться успеха с ребятами, которые играют за команду.

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Материалы других СМИ
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