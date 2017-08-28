Фурх, Верещагин, Широков и Толванен - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан Доминик Фурх ("Авангард"). Он в трех матчах одержал три победы, в том числе одну – на ноль. Чешский голкипер отразил 97,33 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,66 (оба показателя – лучшие в лиге за неделю).

Лучшим защитником признан Иван Верещагин ("Сибирь"), вместе с командой одержавший три победы в трех стартовых матчах чемпионата. Защитник новосибирцев не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+3", а также отметился тремя голевыми передачами. Кроме того, на счету Верещагина 10 блокированных бросков (лучший показатель в Лиге за неделю).

Лучшим нападающим признан Сергей Широков (СКА), в четырех матчах одержавший вместе с командой четыре победы. Форвард петербуржцев набрал в них 6 (4+2) очков, забивая голы в каждом из поединков. Широков не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+4".

Лучшим новичком признан нападающий Эли Толванен ("Йокерит"), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы. 18-летний финн сделал хет-трик в дебютном матче против минского "Динамо", установив рекорд КХЛ. Всего же на его счету в трех матчах 6 (3+3) очков и 14 бросков по воротам.