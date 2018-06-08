21:15 | Хоккей — НХЛ

Фридзон поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли


Защитник ЦСКА Виталий Фридзон поздравил нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли.

Я поздравляю своего друга Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли! Я очень горжусь им, - цитирует Фридзона РИА Новости. - Я каждый год с ним, я видел, как он тренировался, трудился все это время. Выиграть Кубок Стэнли впервые за 13 лет – это много значит. Брат, респект! Я жду тебя, отметим вместе Кубок Стэнли. Я уже звонил ему, поздравил. Саша не расстается с кубком.

"Вашингтон" впервые в истории выиграл главный трофей НХЛ. Сегодня столичный клуб одержал четвертую победу над "Вегасом" в финальной серии.

 

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https://rsport.ria.ru/hockey/20180608/1137788148.html

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