Фридзон поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон поздравил нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли.

- Я поздравляю своего друга Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли! Я очень горжусь им, - цитирует Фридзона РИА Новости. - Я каждый год с ним, я видел, как он тренировался, трудился все это время. Выиграть Кубок Стэнли впервые за 13 лет – это много значит. Брат, респект! Я жду тебя, отметим вместе Кубок Стэнли. Я уже звонил ему, поздравил. Саша не расстается с кубком.

"Вашингтон" впервые в истории выиграл главный трофей НХЛ. Сегодня столичный клуб одержал четвертую победу над "Вегасом" в финальной серии.