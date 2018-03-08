Рон Фрэнсис отправлен в отставку с поста генерального менеджера "Каролины", специалист займет должность президента хоккейных операций в клубе. Отмечается, что "Каролина" приступит к поискам нового генерального менеджера, который будет подчиняться непосредственно владельцу.
– В клубе работает много квалифицированных сотрудников, но я почувствовал, что нам нужна смена направления, – приводит пресс-служба НХЛ слова владельца "Каролины" Тома Дандона. – Рон – талантливый менеджер, и я рад, что он остается в нашей команде в новой роли.
Фрэнсис занимал должность генерального менеджера "Каролины" с 2014 года. За это время команда ни разу не выходила в плей-офф НХЛ.
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Werewolf
ростовский свин Упёртый русский..с праздником пойди поздравь свою жену-)или нету?_______Вши сегодня всей командой Холтби поздравляют ))))))
21:10
onpankov
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
17:31
ростовский свин
Упёртый русский..с праздником пойди поздравь свою жену-)или нету?
14:05
Упёртый русский
Ростовский Кстати, с праздником тебя!
13:43
Упёртый русский
ростовский свин Просто владелец открыл глаза и увидел, что король то - голый! Играть то - некому! Ахо один перспективен, но не более на настоящий момент. Вратаря нет, и Уорд, и Дарлинг - днища. Хотя Дарлинг был очень неплохим запасным, и его провал - нежданчик, так то. Уильямс - герой прошлых лет, Фолк - просто слабый защитник (а ведь на них рассчитывали как на лидеров), большинство отсутствует как класс, меньшинство - средненькое. Команда явно не тянет в этом году на ПО. Будет следующий год - будет тема для разговора. но пока - вот так вот.
13:37
ростовский свин
владелец новый -новые амбиции ,раньше у каролины -был внутренний потолок , самая маленькая платежка в лиге; сейчас видимо деньги экономить не будут - у каролины хороший молодой состав - они на грани попадания в плов весь сезон.Перестройки новой у каролины быть не может: так как они еще находятся в процессе , это скорее сигнал что у команды будут серьезные амбиции и летом каролина будет активна на рынке.
13:04
Упёртый русский
Ну вот, а Игорь писал, писал... Капитуляция и перестройка?
12:55
maks55555
Значит владелец признал, что Фрэнсис провалился в своей должности?
12:22