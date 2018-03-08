Рон Фрэнсис отправлен в отставку с поста генерального менеджера "Каролины", специалист займет должность президента хоккейных операций в клубе. Отмечается, что "Каролина" приступит к поискам нового генерального менеджера, который будет подчиняться непосредственно владельцу.

– В клубе работает много квалифицированных сотрудников, но я почувствовал, что нам нужна смена направления, – приводит пресс-служба НХЛ слова владельца "Каролины" Тома Дандона. – Рон – талантливый менеджер, и я рад, что он остается в нашей команде в новой роли.

Фрэнсис занимал должность генерального менеджера "Каролины" с 2014 года. За это время команда ни разу не выходила в плей-офф НХЛ.