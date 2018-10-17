Фрэнк Ватрано: "Барков забил два классных гола. Он суперзвезда лиги"

Форвард "Флориды" Фрэнк Ватрано с уважением отозвался об одноклубнике Александре Баркове. Финский форвард российского происхождения в матче против "Филадельфии" оформил дубль в третьем периоде. Еще одну шайбу забросил россиянин Евгений Дадонов, и "Пантерз" сравняли счет, уступая 2:5. Несмотря на это "Флайерз" все же одержали победу в серии буллитов (6:5).

- Лучшие хоккеисты вступают в игру, когда они больше всего нужны, и в третьем периоде он это сделал, - цитирует официальный сайт НХЛ Ватрано. - Он забил два классных гола. Я не удивлен. Он суперзвезда лиги.