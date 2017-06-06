Фредерик Годро: "У меня нет места в раздевалке "Нэшвилла"? Я готов даже на полу сидеть"

Нападающий "Нэшвилла" Фредерик Годро, который проводит свой первый сезон в НХЛ, не расстроен отсутствием своего шкафчика в раздевалке команды. Напомним, что 24-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате 9 матчей и отдал одну передачу, а в шести матчах плей-офф он забросил три шайбы. В финале Кубка Стэнли "Хищники" играют с "Питтсбургом", счет в серии равный, 2-2.

– Тяжело ли играть в финале Кубка Стэнли? Я даже не знаю, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Годро. – Просто пытаюсь найти правильный фокус. Да, может быть, я не слишком возрастной. Но уже не первый год живу на свете. И два года как имею профессиональный контракт. Так что кое-какой опыт есть. Это помогает мне найти нужный настрой на такие матчи.

У меня нет места в раздевалке? Да вы что! Я готов даже на полу сидеть, если мне так скажут! Я просто счастлив быть здесь. И вообще не думаю ни о каком шкафчике.