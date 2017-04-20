Фредерик Андерсен: "Скорее мы себя сами обыграли"

Вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен после поражения от "Вашингтона" (4:5) в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ остался недоволен игрой команды. По словам голкипера, команда сама не смогла проявить свои лучшие качества. Счет в серии стал 2-2.

- Я не думаю, что это целиком их заслуга. Скорее мы себя сами обыграли, мы плохо разыгрывали комбинации, не могли договориться между собой, как организовать отрыв, - цитирует Андерсена русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Все это обернулось поражением. Мы были сами на себя не похожи.