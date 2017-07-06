Фото: Панарин на Алтае

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин во время отпуска отправился на Алтай. Россиянин опубликовал в своем Твиттере фотографию. В путешествие форвард отправился еще 1 июля.

Напомним, что недавно 25-летнего хоккеиста обменяли из "Чикаго" в "Блю Джэкетс". Во время обмена Панарин был в деревне на рыбалке. Артемий провел в "Блэкхокс" два сезона, за которые набрал 151 (61+90) очко в 162 встречах.