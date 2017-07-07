Фото: Емелин и Суббан на свадьбе Маркова

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан в своем Твиттере опубликовал фотографию со свадьбы российского защитника Андрея Маркова. Также на церемонии присутствовал защитник Алексей Емелин.

- Ты был одним из самых влиятельных людей в моей карьере, – написал Суббан. – Где бы я оказался, если не он. Сегодня мы празднуем жизнь и любовь, не гол в большинстве! Люблю тебя, Андрей. Не мог не быть счастливым, потому что нахожусь здесь в ваш знаменательный день!

Напомним, что все три игрока – бывшие одноклубники и играли за "Монреаль". У 38-летнего Маркова истек контракта с клубом, и он находится в статусе свободного агента. Емелин был выбран на драфте расширения "Вегасом", а Суббан перешел в "Нэшвилл".