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Фото дня. Пике сфотографировался с Овечкиным

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (0:1 Б). На снимке форвард запечатлен вместе с защитником "Барселоны" Жераром Пике.

– Приятно познакомиться, Пике! Желаю тебе всего наилучшего, – написал Овечкин. – Вперед, "Барселона"!

Напомним, что капитан "Кэпиталз" в этой встрече провел на площадке 21 минуту 18 секунд и не сумел реализовать свою попытку в серии буллитов.

 

it was nice to meet u @3gerardpique !best of luck to u!!!💪lets go #fcbarcelona !

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 27, 2017 at 8:11 PST

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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alex505

Шура на носочках тянется)

17:09

bibik.i

Продули игру и лыба, хотя сколько этих игр было и ещё будет, всё правильно жизнь это не только хоккей.

13:16

torus

Это Овечкин с Пике сфотографировался))

12:27

fifa_guru

это пике шпала) чо он забыл в Америке интересно )

11:29

shpasic

Пике Овечкина.

11:28

Просянко

Санька то какой маленький, когда коньки скинет.

11:21