Фото дня. Пике сфотографировался с Овечкиным

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (0:1 Б). На снимке форвард запечатлен вместе с защитником "Барселоны" Жераром Пике.
– Приятно познакомиться, Пике! Желаю тебе всего наилучшего, – написал Овечкин. – Вперед, "Барселона"!
Напомним, что капитан "Кэпиталз" в этой встрече провел на площадке 21 минуту 18 секунд и не сумел реализовать свою попытку в серии буллитов.
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alex505
Шура на носочках тянется)
17:09
bibik.i
Продули игру и лыба, хотя сколько этих игр было и ещё будет, всё правильно жизнь это не только хоккей.
13:16
torus
Это Овечкин с Пике сфотографировался))
12:27
fifa_guru
это пике шпала) чо он забыл в Америке интересно )
11:29
shpasic
Пике Овечкина.
11:28
Просянко
Санька то какой маленький, когда коньки скинет.
11:21