Фото дня. Пике сфотографировался с Овечкиным

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию, сделанную после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Рейнджерс" (0:1 Б). На снимке форвард запечатлен вместе с защитником "Барселоны" Жераром Пике.

– Приятно познакомиться, Пике! Желаю тебе всего наилучшего, – написал Овечкин. – Вперед, "Барселона"!

Напомним, что капитан "Кэпиталз" в этой встрече провел на площадке 21 минуту 18 секунд и не сумел реализовать свою попытку в серии буллитов.