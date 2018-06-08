Фото дня: Овечкин с долгожданным Кубком Стэнли

"Вашингтон" на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию капитана команды Александра Овечкина​ с Кубком Стэнли. "Кэпиталз" в 5-м матче финальной серии обыграл "Вегас" со счетом 4:3 и выиграл серию (4-1).

Видео дня. Овечкину вручили Кубок Стэнли //

Список всех российских чемпионов НХЛ //

Овечкин признан MVP плей-офф //

Они сделали это! Овечкин, Кузнецов и Орлов взяли Кубок Стэнли с "Вашингтоном"