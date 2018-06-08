Фото дня: Овечкин с долгожданным Кубком Стэнли

"Вашингтон" на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию капитана команды Александра Овечкина с Кубком Стэнли. "Кэпиталз" в 5-м матче финальной серии обыграл "Вегас" со счетом 4:3 и выиграл серию (4-1).
LOOK WHAT @OVI8 GOT! 🏆 #ALLCAPS #STANLEYCUP pic.twitter.com/SbkhwIAUm4– Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.
Видео дня. Овечкину вручили Кубок Стэнли //
Список всех российских чемпионов НХЛ //
Овечкин признан MVP плей-офф //
Они сделали это! Овечкин, Кузнецов и Орлов взяли Кубок Стэнли с "Вашингтоном"
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