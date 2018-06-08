06:45 | Хоккей — НХЛ

Фото дня: Овечкин с долгожданным Кубком Стэнли

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"Вашингтон" на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию капитана команды Александра Овечкина​ с Кубком Стэнли. "Кэпиталз" в 5-м матче финальной серии обыграл "Вегас" со счетом 4:3 и выиграл серию (4-1).

Видео дня. Овечкину вручили Кубок Стэнли //
Список всех российских чемпионов НХЛ //
Овечкин признан MVP плей-офф //
Они сделали это! Овечкин, Кузнецов и Орлов взяли Кубок Стэнли с "Вашингтоном"

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
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