Форвард "Вегаса" повторил рекорд НХЛ 50-летней давности

Форвард "Вегаса" Джонатан Маршессо, оформив дубль во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Виннипега" (3:1), довел число набранных очков в этом розыгрыше плей-офф до 15 (6+9) баллов за результативность. 27-летний нападающий "Голден Найтс" повторил рекорд по этому показателю для хоккеистов из клубов, которые проводят первый сезон в НХЛ.

Ранее это достижение единолично принадлежало Биллу Голдсуорси, который в 1968 году в составе "Миннесоты Норт Старз" также набрал 15 очков в плей-офф.

Джонатан Маршессо – первая звезда дня в НХЛ //

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