Форвард "Вашингтона" Уилсон может быть наказан за силовой прием против игрока "Питтсбурга"

Форварду "Вашингтона" Тому Уилсону предстоит слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ после третьего матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (4:3, 2-1), информирует Твиттер лиги.

В этой встрече тяжелую травму после силового приема Уилсона получил нападающий "Пингвинз" Зак Астон-Риз, у него сотрясение мозга и сломана челюсть. Во время игры судьи не увидели нарушения в действиях игрока "Вашингтона".

Напомним, что ранее Уилсона не стали наказывать за силовой прием против защитника "Питтсбурга" Брайана Дюмулина во втором матче.

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