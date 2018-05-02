Форвард "Вашингтона" Уилсон может быть наказан за силовой прием против игрока "Питтсбурга"

Форварду "Вашингтона" Тому Уилсону предстоит слушание в Департаменте безопасности игроков НХЛ после третьего матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (4:3, 2-1), информирует Твиттер лиги.
В этой встрече тяжелую травму после силового приема Уилсона получил нападающий "Пингвинз" Зак Астон-Риз, у него сотрясение мозга и сломана челюсть. Во время игры судьи не увидели нарушения в действиях игрока "Вашингтона".
Напомним, что ранее Уилсона не стали наказывать за силовой прием против защитника "Питтсбурга" Брайана Дюмулина во втором матче.
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tschurova
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18:14
Vlаdimir
Ну, похоже, прием был чистым - плечо в плечо.
18:05
mikha1
Как и предполагалось -наныли!
17:35