Форвард "Торонто" заявил, что клуб обманывает, говоря о его плохой физической форме

Нападающий "Торонто" Джоффри Лупул обвинил клуб в жульничестве. Он считает, что клуб обманывает, говоря о его плохом физическом состоянии, только для того, чтобы расчистить место под потолком зарплат.

33-летний Лупул, находящийся в списке травмированных, не выходил на лед с февраля 2016 года. В четверг генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло сообщил, что у хоккеиста возникли проблемы с физической формой в тренировочном лагере команды.

В комментариях к фотографии в своем Инстаграме Лупул написал, что "готов играть и ждет вызова". Когда ему ответили о том, что он провалил медосмотр, форвард написал: "они врут, и им позволяют это делать". Позже он удалил этот комментарий.

Контракт Лупула с "Торонто" истекает в конце сезона-2017/18. Его средняя зарплата за сезон составляет 5,25 миллиона долларов.