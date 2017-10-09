Форвард "Тампы" получает угрозы смерти за поддержку протеста против действий полиции

Нападающий "Тампа-Бэй" Джэй. Ти. Браун в своем Твиттере заявил, что получал угрозы смерти за свою позицию против действий полиции в отношении афро-американцев. Во время исполнения гимна хоккеист поднял вверх кулак, поддержав протест.

– Я уважаю тех, кто отдает свою жизнь служению общества, – пишет в Твиттере Браун. – У меня были как отрицательные, так и положительные встречи с полицейскими. Поэтому я не могу говорить, что все они плохие. Но речь идет о привлечении внимания к реальным проблемам.

Я получил расистские замечания и угрозы смерти, потому что эти люди не согласны с той оглаской, которую получила эта проблема. Мы должны быть в состоянии слушать другие мнения, говорить друг с другом, если хотим меняться, учиться и развиваться.