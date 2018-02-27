Форвард "Сент-Луиса" назвал безумием обмен Штястны в "Виннипег"

Нападающий "Сент-Луиса" Брэйден Шенн заявил, что не понимает решения руководства клуба об обмене центра Пола Штястны в "Виннипег". Напомним, что в обмен "Блюз" получили 20-летнего Эрика Фоли, право выбора в первом раунде драфта в 2018 году и в четвертом раунде в 2020 году. Также клуб будет выплачивать Штястны половину зарплаты.

– Безумие, – цитирует The Athletic Шенна. – Мы в паре очков от плей-офф, но отдаем парня, который так много для нас делал. Но, в конце концов, это решение руководства.