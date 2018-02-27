Форвард "Сент-Луиса" назвал безумием обмен Штястны в "Виннипег"

Нападающий "Сент-Луиса" Брэйден Шенн заявил, что не понимает решения руководства клуба об обмене центра Пола Штястны в "Виннипег". Напомним, что в обмен "Блюз" получили 20-летнего Эрика Фоли, право выбора в первом раунде драфта в 2018 году и в четвертом раунде в 2020 году. Также клуб будет выплачивать Штястны половину зарплаты.
– Безумие, – цитирует The Athletic Шенна. – Мы в паре очков от плей-офф, но отдаем парня, который так много для нас делал. Но, в конце концов, это решение руководства.
Материалы других СМИ
ViTTyler
Ну я не говорю, что Ванек не нужен от слова "совсем". Коламбусу сейчас нужен любой, кто может делать больше 40 очков за сезон))). Обычный рядовой обмен. Больше Ванек особо никому не нужен, вот и получилось его выменять забесценок. Но называть это трансферным успехом...
13:07
ростовский свин
ViTTyler..вот в том то и прикол что хоть и старый, а забивной-)сравни с тем же йокиненом - юсси это уже пассажир -сезон начинал в эдмонтоне -ноль -потом кингз -тоже ноль - потом коламбус тоже самое -ванкувер конечная точка..А ванек думаю и на первое звенно в коламбусе претендент.Это такой бомбардир для бедных ,игрок для решения сиюминутных неотложных задач-например попадание в плов...
11:58
bezik
Он забивать может, в отличие отв сего Коламбуса. Да и отдали за него никому не нужного Йокинена и Мотта, который в основе не заиграл. Что лучше, неплохой дешевый снайпер или 2 АХЛовца?
11:49
ViTTyler
Лучше объясните мне, почему все так хвалят Коламбус за Ванека? Он же вроде деревянный. И старый. И уже 9 лет даже до 30 голов за сезон не дотягивает. И вечно из минусов не вылезает.
11:42
ростовский свин
Антон Шипулин гений биатлона..Саня сам виноват - испортил себе репутацию в нэшвилле, тут как и везде первое впечатление самое устойчивое....вот и с опаской к нему относятся...
11:34
Антон Шипулин гений биатлона
Идиоты бьются за Пропеллера и ноунеймов за дикую переплату. А ТОПище Радулов на рынке за сущие копейки был свободен...
11:04
Sn0w
Vasek, если вдруг Таварес получится, будет крайне любопытно посмотреть на них вместе с Тарасенко. У Тавареса кроме как в сборной почти никогда не было приличных краев, а у Тарасенко по-настоящему толкового центра.
10:49
ростовский свин
э.кейн в сан -хосе, ньюджерси неплохо укрепился -грабнер и вот теперь марун,ванек в коламбусе
10:36
Vasek
Сент-Луис вроде хочет участвовать в аукционе за Тавареса, если тот до рынка доедет.
10:31
ростовский свин
bezik..блюз изначально его переплатили-7 мл это многовато за штястны,это зарплата первого центра -вон шайфли получают 6 с копейками-) а уж он то покласснее значительно,теперь у пега по сути в нападении не топ 6 , а полноценная топ 9,с возвращением траубы ,пег перед пловом смотрится очень мощно,думаю их битва с нэшвилом решит кто будет финале конфы играть с пацификом.
10:22
bezik
ростовский свин, да не. Еще прошлым летом ГМ заявил, что летом 2018 под потолком освободится много денег. Так что Штясны и не думали оставлять. Да и СЛБ сейчас в развале, тоже вполне способ встряхнуть команду.
10:10
ViTTyler
Ждем обмена Тараса и Пьетранджело...
10:05
ростовский свин
это случайно не намек -что блюз мены признают -что их развитие шло не в том направлении???
09:48
ростовский свин
вообще прекрасно: вторая тройка элерс -штястны -лайне -это просто шоколад-)пики это ерунда у пега основа молодая только -только начинает заявлять о себе
09:47