Форвард "Нью-Джерси" Бойл полностью излечился от рака

Форвард "Нью-Джерси" Брайан Бойл сообщил, что его раковое заболевание находится в полной ремиссии. Это следует из результатов теста крови, сделанного в понедельник

- Тест (BCR-ABL1) определяет содержание вызывающих лейкемию клеток, и когда мне впервые поставили диагноз, его значение составляло 75 процентов, - цитирует Бойла официальный сайт НХЛ. - В конце прошлого сезона было 0,08 процента, в июле - 0,04. В понедельник были сплошные нули. Это полная ремиссия, и я чувствую себя просто великолепно. Когда я сообщил супруге, она была очень рада и расчувствовалась. План сработал отлично, и я собираюсь продолжать его придерживаться. Новости хорошие, но для меня это почти ничего не меняет - я продолжу лечение.

Бойлу необходимо продолжать лечение раз в месяц, а также регулярно обследоваться у врачей, чтобы следить за ремиссией.

Диагноз был поставлен игроку после физических тестов в ходе прошлогоднего тренировочного лагеря. Он вернулся на лед 1 ноября, в 69 матчах набрав 23 (13+10) очка. Также он представлял команду на "Матче звезд" в Тампе и был награжден призом Билла Мастертона за преданность хоккею.