Форвард "Нэвшилла" Уотсон дисквалифицирован на 27 матчей НХЛ и предсезонку за домашнее насилие

Нападающий "Нэшвилла" Остин Уотсон дисквалифицирован на первые 27 матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19, сообщает официальный сайт лиги. Также он должен пропустить и предсезонные матчи.

Сообщается, что дисквалификация связана с тем, что игрок был обвинен в домашнем насилии по отношению к своей подруге. Наказание в таких случаях соответствует пункту 18-A коллективного договора.

Ранее стало известно, что хоккеист не получил тюремный срок, но он находится на испытательном сроке на протяжении года. Пострадавшая, у которой есть ребенок от спортсмена, просила не наказывать его.

- Я определил, что Уотсон применил физическое воздействие к своему партнеру, - сказал комиссионер НХЛ Гари Беттмэн. - Сегодняшнее решение было принято в соответствии с четким пониманием НХЛ, что мы не потерпим такое поведение.

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