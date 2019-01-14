Форвард "Нэшвилла" признался в алкоголизме

Форвард "Нэшвилла" Остин Уотсон признался, что испытывает проблемы с алкоголем. В прошлом году он был арестован по подозрению в домашнем насилии. Суд приговорил его к году заключения условно, а НХЛ отстранила игрока на 18 игр.

"Я боролся с паническими атаками, депрессией и алкоголизмом с 18 лет. Я был трезвым 23 месяца до середины мая 2018 года, когда я снова начал пить. После событий 16 июня я абсолютно трезв и добровольно прохожу курс реабилитации от НХЛ", - написал Уотсон в Инстаграме.

Также он рассказал, что в инциденте с женой у них был лишь словесный конфликт, а до рукоприкладства дело не дошло. Также он подчеркнул, что берет на себя всю вину. "Я вынес урок из ситуации и сделал необходимые шаги, чтобы убедиться, что такое в будущем не повторится", - сказал хоккеист.

В нынешнем сезоне Уотсон провел 29 матчей и набрал 8 (6+2) очков в регулярном чемпионате НХЛ.