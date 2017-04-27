Форвард "Нэшвилла" Фиала успешно перенес операцию на бедре

Генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл заявил, что нападающий Кевин Фиала успешно перенес операцию на бедре и ждет своего возвращения в город. 20-летний швейцарец оказался на льду после силового приема Роберта Бортуццо. Лед он покинул на носилках. Фиала получил травму в матче 1/4 финала Кубка Стэнли с "Сент-Луисом" (4:3)

– Он успешно перенес операцию в больнице Сент-Луиса, теперь отдыхает, - цитирует ESPN Пойла. – Он очень разочарован тем, что не поможет своей команде в Кубке Стэнли и с нетерпением ждет своего возвращения в Нэшвилл на реабилитацию.