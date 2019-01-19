Форвард "Нэшвилла" Джохансен дисквалифицирован на два матча

Нападающий "Нэшвилла" Райан Джохансен получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает официальный сайт НХЛ. Он наказан за опасную игру высокоподнятой клюшкой против форварда "Виннипега" Марка Шайфли.

Инцидент произошел на 17-й минуте первого периода. Судьи матча наказали Джохансена малым штрафом за опасную игру высокоподнятой клюшкой.

По условиям коллективного трудового договора, хоккеист также заплатит 86 021,50 доллара штрафа. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

26-летний Джохансен в текущем сезоне в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 42 (8+34) очка.

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