Форвард "Аризоны" выступил против иммигрантов

Нападающий "Аризоны" Макс Доми в своем официальном Твиттере предложил ужесточить въезд для беженцев в страны Северной Америки. Вчера в Эдмонтоне был задержан мужчина, напавший на полицейского с ножом. Отмечается, что в машине задержанного был найден флаг запрещенной в России террористической группировки.

– Надеюсь, что в Эдмонтоне все в порядке, – написал Доми. – Мы с вами. Нужно знать каждого человека, которому разрешают въезд в нашу страну. Люди считают, что я сказал что-то плохое на этот счет. Что не так с этим миром? В моих словах не было неуважения к какой-либо расе или религии. Я говорю о плохих людях, которые могут приехать сюда и нанести нам вред. Нужно заботиться о том, кто въезжает в нашу страну, наносит вред нашим друзьям, нашим семьям. Давайте говорить об этом.