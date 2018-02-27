"Фонбет": "Вашингтон" – фаворит матча с "Оттавой", забросит ли Овечкин 40-ю шайбу в сезоне?

Ближайшей ночью за океаном состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" – "Оттава". "Столичные" ведут жесткую борьбу в дивизион "Метрополитен" за плей-офф – серьезную конкуренцию команде навязывают две команды из Пенсильвании – "Филадельфия" и "Питтсубрг", да и "Нью-Джерси" всего в пяти очках. "Сенаторы", напротив, проведя ряд обменов, решились на перестройку команды.

Вот и букмекеры "Фонбет" считают "Кэпиталз" фаворитом предстоящий встречи, на их победу можно поставить с коэффициентом – 1.80, а на "Сенаторз" – 3.60. В то же время на ничью в основное время котировка у "Фонбета" – 3.90. Можно взять победу вашингтонцев с форой "-1,5" за 2.50. Еще больше интересных пари – здесь.