"Фонбет": фаворит – "Коламбус", но игроки верят в "Вашингтон"

27 февраля "Коламбус" в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится с "Вашингтоном". Матч начнется в 03.00 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ В МАТЧЕ?

Букмекеры "Фонбет" считают "Коламбус" фаворитом встречи, на его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.30, с учетом овертайма – с коэффициентом 1.78. На победу "Вашингтона" в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2.70, с учетом дополнительного времени – с коэффициентом 2.02. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

Клиенты "Фонбет" считают, что победит "Вашингтон": на него поставили 66%. На "Коламбус" поставили 20%, на ничью – 14%. На победу с учетом дополнительного времени ставки распределились так: 88% – на "Вашингтон", 12% – на "Коламбус".

СКОЛЬКО ЗАБРОСЯТ ШАЙБ?

Букмекеры "Фонбет" предполагают, что в матче будет меньше шести заброшенных шайб. На ТМ 5,5 можно поставить с коэффициентом 1.87, на ТБ 5,5 – с коэффициентом 1.93.

Игроки уверены, что встреча получится результативной: на тотал больше 5,5 поставили 75%, на тотал меньше 5,5 – 25%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самая популярная ставка – на победу "Вашингтона", ее выбрали 49% клиентов "Фонбет". На победу "Коламбуса" поставили 18% игроков, на ничью – 13%. Победу "Вашингтона" с форой (0) предпочли 11% клиентов, индивидуальный тотал "Вашингтона" больше 1,5 – 9%.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – 21 000 рублей на победу "Вашингтона" с форой (0) с коэффициентом 2.07. В среднем на матч "Коламбуса" и "Вашингтона" ставят 415 рублей.

Сделать ставку