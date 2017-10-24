20:51 | Хоккей — НХЛ

"Флорида" забрала Антти Ниеми с драфта отказов

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Вратарь Антти Ниеми стал игроком "Флориды", сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в Твиттере. Накануне голкипер был выставлен на драфт отказов "Питтсбургом".

В текущем сезоне 34-летний Ниеми провел три матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 7,5 шайбы за игру при 79,7 процента отраженных бросков. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dzhan1328

Пропуская в среднем 7,5 голов за игру... Я такой статистики тем более в НХЛ никогда не видел) Похоже мой батя и то лучше отстоит в воротах.

21:14

dima2001

Вот это эпических размеров вратарь =)

21:05