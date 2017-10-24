"Флорида" забрала Антти Ниеми с драфта отказов

Вратарь Антти Ниеми стал игроком "Флориды", сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в Твиттере. Накануне голкипер был выставлен на драфт отказов "Питтсбургом".
В текущем сезоне 34-летний Ниеми провел три матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 7,5 шайбы за игру при 79,7 процента отраженных бросков.
Материалы других СМИ
Dzhan1328
Пропуская в среднем 7,5 голов за игру... Я такой статистики тем более в НХЛ никогда не видел) Похоже мой батя и то лучше отстоит в воротах.
21:14
dima2001
Вот это эпических размеров вратарь =)
21:05