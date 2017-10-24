"Флорида" забрала Антти Ниеми с драфта отказов

Вратарь Антти Ниеми стал игроком "Флориды", сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в Твиттере. Накануне голкипер был выставлен на драфт отказов "Питтсбургом".

В текущем сезоне 34-летний Ниеми провел три матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 7,5 шайбы за игру при 79,7 процента отраженных бросков.