"Флорида" вырвала победу у "Сент-Луиса"

"Флорида" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Сент-Луис" – 2:1. Решающую шайбу за пять секунд до конца третьего периода забросил нападающий Винс Трочек. "Пантерз" одержали пятую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис"- "Флорида" - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Маршессо - 17 (Бьюгстад), 10:40 - 0:1. Бродзяк - 7 (Апшолл, Ривз), 42:54 - 1:1. Трочек - 21 (Пайсик, Смит), 59:55 - 1:2.

Вратари: Аллен (59:55) - Раймер.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 27 (12+3+12) - 33 (8+8+17).

Наши: Тарасенко (19:41/6/0), Барбашев (14:20/0/0) - - .