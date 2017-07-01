"Флорида" выкупила контракт Йокинена

Генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Тэллон сообщил о выкупе контракта нападающего Юсси Йокинена. У 34-летнего игрока остается год по контракту с зарплатой четыре миллиона долларов.

– Я хочу поблагодарить Юсси за три года, которые он был предан "Флориде", – приводит официальный сайт клуба слова Тэллона. – Он был превосходным наставником для наших молодых игроков и одним из самых высококлассных хоккеистов. Мы желаем ему успеха в будущих начинаниях.

Йокинен выступал за "Пантерз" с 2014 года. В минувшем сезоне он провел 69 матчей и набрал 28 (11+19) очков.