"Флорида" в ближайшее время обсудит с Ягром новый контракт

"Флорида" хочет подписать новый контракт с 45-летним нападающим Яромиром Ягром. По словам генерального менеджера клуба Дейла Таллона, в ближайшее время переговоры с чешским форвардом продолжатся.

- Я сказал его агенту, что мы будем говорить после драфта расширения, - цитирует официальный сайт НХЛ Таллона. - Мы уже вели переговоры раньше, и я с нетерпением жду нового разговора с его агентом в течение ближайших дней.

Ягр выступает за "Пантерз" с 2015 года, а в минувшем сезоне набрал 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.