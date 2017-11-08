"Флорида" проиграла в пятый раз подряд, Дадонов очков не набрал

"Каролина" обыграла "Флориду" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Харрикейнз" прервали четырехматчевую серию поражений, в то время как "Пантерз" не знают побед уже пять игр кряду.

В составе "Флориды" 20 минут отыграл нападающий Евгений Дадонов. На его счету 4 броска и показатель полезности "-2". Отметим, что эта встреча стала 500-й за клуб для голкипера Роберто Луонго. Всего в лиге канадец проводит 972-ю игру, благодаря чему вышел на третье место по количеству матчей среди вратарей в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Флорида" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)