"Флорида" проиграла "Сент-Луису", несмотря на гол Дадонова

"Флорида" на выезде проиграла "Сент-Луису" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третье подряд поражение "Пантерз".

В составе гостей голом отметился Евгений Дадонов, а в составе хозяев - Иван Барбашев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Флорида" – 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)

Голы: Дадонов – 14 (Юбердо), 15:29 – 0:1. Барбашев – 4 (Томас, Сундквист), 41:28 – 1:1. Перрон – 9 (Шворц), 41:39 – 2:1. Перрон – 10 (Шворц, Шенн), 51:12 – 3:1. Уигар – 1 (Маккэн, Пайсик), 51:46 – 3:2. Хоффман – 15 (Юбердо, Барков), 53:14 – 3:3. Шенн – 7 (Данн, Перрон), 56:05 – 4:3.

Вратари: Аллен – Луонго (58:51).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 33 (10+9+14) – 25 (5+13+7).

Наши: Барбашев (9.29/2/+1), Тарасенко (18.27/2/-2) – Дадонов (20.35/2/0).

12 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.