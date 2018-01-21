"Флорида" проиграла "Нэшвиллу", Дадонов сделал две голевые передачи

"Нэшвилл" на своем льду выиграл у "Флориды" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий гостей Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами. Теперь на его счету в этом сезоне 29 (10+19) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Флорида" – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Фиала – 12 (Ярнкрок, Бонино), 0:36 – 1:0. Трочек – 18 (бол., ДАДОНОВ, Юбердо), 11:16 – 1:1. Маккензи – 2 (Сивиур, Уигар), 16:33 – 1:2. Бонино – 7 (Ярнкрок), 21:24 – 2:2. Фиала – 13 (Бонино, Ярнкрок), 30:53 – 3:2. Суббан – 10 (Смит, Террис), 36:29 – 4:2. Яндл – 4 (Экблад, ДАДОНОВ), 48:34 – 4:3.

Вратари: Ринне – Сятери (57:45).

Штраф: 12 – 12.

Броски: 29 (15+9+5) – 40 (18+9+13).

Наши: Емелин (17:59/0/1) – Дадонов (21:50/4/1).

21 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.