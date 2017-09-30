"Флорида" проиграла "Монреалю", несмотря на шайбу Дадонова. Видео

"Монреаль" в предсезонном матче переиграл "Флориду" - 3:1. В составе "Пантерз" шайбу забросил россиянин Евгений Дадонов. Нападающий провел на льду 18 минут 33 секунды. Форвард "Монреаля" Никита Щербак за 14 минут 24 секунды отметился тремя бросками в створ ворот и четырьмя силовыми приемами.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Монреаль" - "Флорида" 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Байрон (2), Шоу - ДАДОНОВ.