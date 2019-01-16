"Флорида" проиграла "Монреалю", Дадонов очков не набрал

"Монреаль" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). "Пантерз" потерпел 7-е подряд поражение, а "Канадиенс" выиграл третьую встречу кряду.

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов очков не набрал, а его показатель полезности составил "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Флорида" - 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Голы: Хоффман - 22 (Мальгин), 14:11 - 0:1. Уэбер - 7 (бол., Друэн, Армиа), 20:29 - 1:1. Дано - 8 (Уэбер), 30:44 - 2:1. Доми - 15 (Байрон, Татар), 36:53 - 3:1. Котканиеми - 6 (Лехконен, Бенн), 54:22 - 4:1. Галлахер - 19 (п.в.), 58:24 - 5:1.

Вратари: Ниеми - Раймер (55:30 - 58:24).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 28 (7+11+10) - 53 (16+16+21).

Наши: - - Дадонов (19.14/1/-2).

16 января. Монреаль. Centre Bell.